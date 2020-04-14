Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti (UMH) birlikleri son iki günde ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e ağır darbe vurdu. Birleşmiş Milletler tarafından tanınan UMH askeri birlikleri sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu'nun "Trablus hükûmetine bağlı hava kuvvetleri, başkent Trablus'un 200 kilometre doğusundaki Misrata şehrinde yakınlarında Hafter milislerine ait Rus yapımı Mi-35 türü savaş helikopterini düşürdü" dedi. Çin yapımı iki insansız hava aracını (İHA) da düşürdüklerini kaydeden Kununu, düşen helikopterde bulunanların tamamının hayatını kaybettiğini açıkladı ancak kaç kişi oldukları hakkında bilgi vermedi.

35 MİLİS ÖLDÜRÜLDÜ

Hafter'e bir başka darbe ise Veşka ve Misrata şehirlerinin güneyindeki Ebu Kureyn bölgelerinde verildi. Saldırı püskürtülürken çıkan çatışmada 35 Hafter milisinin etkisiz hâle getirildi ve çok sayıda milis de esir alındı.

UMH GÜÇLERİ İLERLİYOR

Bu gelişmelerin ardından UMH birlikleri karşı saldırıya geçti. Hafter işgali altında bulunan Surman şehir merkezinde hakimiyeti sağlayan UMH birlikleri kenar bölgelere doğru ilerlemeye başladı. Yaşanan çatışmanın ardından Sabrata şehri de Hafter işgalinden kurtarıldı. Çatışma sonrası Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait zırhlılar, Grad roketleri ve 10 tank ele geçirildi. UMH'den Hafter milislerine "teslim olun" çağrıları yapılıyor.

SİVİLLERİ HEDEF ALIYORLAR

Cephede ağır darbe yiyen Hafter'e bağlı milisler ise sivilleri hedef alıyor. Başkent Trablus'un güneyindeki sivil yerleşim bölgelerine düzenlediği bombardımanda bir çocuk ve bir kadın hayatını kaybetti. Koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Mart'ta ateşkes ilan edilmişti. Ateşkese rağmen, Hafter milisleri başkente dönük saldırılarını sürdürmüş ve ateşkesi defalarca ihlal etmişti. Buna karşılık UMH yönetimi 26 Mart'ta "Barış Fırtınası" operasyonu başlatarak saldırılara karşılık vermişti.