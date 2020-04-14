Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

İngiltere'de 2018 yılında belediye başkanı seçilen 30 yaşındaki KKTC Türkü Nesil Çalışkan, Londra’daki en genç belediye başkanı unvanını elinde bulunduruyor. Gazetemize konuşan 333 bin nüfuslu Enfield Belediye Başkanı Çalışkan, İngiltere hükûmetini korona salgınına karşı gerekli tedbirleri almadığı için tenkit etti. Genç başkan, İngiltere genelinde hükûmetin sokağa çıkma tedbirlerini alma konusunda geç kaldığını belirterek salgının bu kadar yayılmasının engellenemediğini söyledi. Koronavirüs sebebiyle İngiltere’de dokuz bini aşan ölüm sayısının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Çalışkan, bu rakamlara evinde vefat edenlerin dâhil edilmediğini ekledi. Nesil Çalışkan, “İngiltere’de hastalığın belirtilerini gösteren kişilere bile test yapılmıyor, Bu yüzden ölenler test yapılmadığı için salgına dâhil edilmiyor” diye konuştu.

HÜKÛMET BİZ OYALIYOR

Enfield’te 150 bakımevi olduğunu belirten Çalışkan "Geçen hafta bu evlerin yarısında salgına ait belirtiler görüldü. Fakat test yapamadık. Çalışan personele de ekipman tedarik edemiyoruz. Merkezî hükûmet ile temasa geçtiğimizde, dağıtım aşamasında olduğu mesajını alıyoruz. Haftalardır aynı cevabı veriyorlar. Ancak maske ve eldiven dâhil olmak üzere gerekli koruyucu sağlık ekipmanları bize bir türlü ulaşmadı” dedi.

BEŞ BİN KİŞİYE 10 TEST VERİLDİ

Şehirlerinde beş bine yakın bakımevi işçisinin olduğunu söyleyen Başkan Nesil Çalışkan "Geçen hafta merkezî hükûmetten beş bin test talebinde bulunduk. Fakat bizim için ayırdıkları test kotasının sadece 10 olduğunu öğrendik. Bakımevi çalışanları en az para kazanıp en önemli görevleri yerine getiren emekçiler. Bu çalışanlar bir defa daha sosyal devlete inanmayan bir hükûmet tarafından yok sayılıyor” ifadesini kullandı.

GÜNLÜK 400 EVE ÜCRETSİZ KOLİ GÖNDERİYORUZ

Sokağa çıkıp ihtiyaçlarını karşılayamayanlar için Enfield Yardım Merkezini açtıklarını söyleyen Çalışkan şöyle konuştu: Yiyecek ve ihtiyaç malzemesi dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Günde 400 eve ücretsiz paket ulaştırıyoruz. İhtiyaçların büyük kısmını kendimiz karşılıyoruz. Özellikle Türkçe konuşan topluluğumuzdan büyük destek gördük. Gıda sektöründeki birçok Türk iş yeri sahibi de kampanyamıza destek oldu.