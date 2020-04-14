Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Meclisindeki Türkmen grubu oluşturan vekiller, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından geçen hafta hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa el-Kazimi ile başkent Bağdat'ta bir araya geldi.

Görüşme sonrası Türkmen gurubundan yapılan yazılı açıklamada, toplantıda Türkmenlerin de içinde yer aldığı Irak toplumunun tüm bileşenlerinin temsil edildiği bir ulusal hükümet kurma mekanizmasının ele alındığı belirtildi.

"Bu ülkedeki Türkmen varlığı yüzyıllar öncesine uzanıyor"

Kazimi'den yeni hükümette Türkmenlerin haklarının garanti altına alınmasının istendiği, müstakbel başbakanın da "Bu ülkedeki Türkmen varlığı yüzyıllar öncesine uzanıyor. Hükümette temsil edilme ve ülkenin geleceğini şekillendirmede öncü rol üstlenme hakkına sahiptirler." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Irak Cumhurbaşkanı Salih, 9 Nisan'da yeni hükümeti kurma görevini Mustafa el-Kazimi'ye vermişti.

Anayasaya göre Kazimi'nin 30 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor.