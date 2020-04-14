Covid-19 salgınının merkez üssü konumunda olan ABD'de, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.
Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 239'a ulaştı.
Ülkede tespit edilen Covid-19 vakalarının sayısı ise 600 bin sınırına yaklaştı. Son verilere göre, 598 bin 670 kişiye Covid-19 teşhisi konuldu.
ABD'de en ağır bilanço New York'ta
ABD'de Covid-19 vaka ve can kayıplarının çoğu New York'ta kaydedildi.
Eyalet genelinde 200 binden fazla Covid-19 vakası bulunurken, yaklaşık 11 bin kişi hayatını kaybetti.