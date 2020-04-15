Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zelenskiy, yayımladığı görüntüde, Çernobil bölgesindeki ormanda 4 Nisan’da başlayan yangın ile ilgili açıklamalarda bulundu. Geçen günlerde 6 adet yangın çıkış noktasının söndürüldüğünü kaydeden Zelenskiy, "Çernobil Nükleer Santrali, radyasyon atık deposu ve diğer kritik objeler için herhangi bir tehdit yok." ifadesini kullandı.

Halktan paniğe kapılmamaları çağrısında bulunan Zelenskiy, "26 Nisan 1986 tarihinde verilen dersi hatırlıyoruz. Kimse gerçeği sizlerden gizlemeyecek. Gerçek şu ki, oradaki durum kontrol altındadır. Kiev ve Kiev bölgesinde radyasyon oranı normal sınırlar içerisindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, yangına sebep olan şahısların polis tarafından gözaltına alındığını ifade etti.

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko da yangının çalışmalar sonucunda söndürüldüğünü, ancak bazı bölgelerdeki kuru ot ve çalılıklarda yüzeysel olarak dumanların yükselmeye devam ettiğini belirtti.

Geraşçenko, yangın söndürme çalışmalarına ülkenin 15 bölgesinden itfaiye ekiplerinin dahil edildiğini aktardı.

ÇERNOBİL FACİASI

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 110 kilometre uzaklıkta bulunan Çernobil Nükleer Santrali’nde 26 Nisan 1986’da patlama meydana gelmiş ve dünyanın en büyük nükleer faciasına sahne olmuştu.

Patlamadan çıkan zehirli bulut, başta Ukrayna ve Belarus olmak üzere Rusya ve Avrupa’nın bir kısmını etkilemiş, zehirli bulutlar, ABD, Kanada ve hatta Japonya’ya bile ulaşmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, felaketin gerçekleştiği 30 kilometrelik bölgede çalışan ve yaşayan 600 bin kişi yüksek dozda radyasyona maruz kalmış, Ukrayna’ya komşu ülkeler başta olmak üzere dünyada milyonlarca insan faciadan olumsuz etkilenmişti.