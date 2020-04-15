Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükûmeti (UMH) askerleri, son 24 saat içinde ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e büyük darbe vurdu. UMH'ye bağlı güçlerin sözcüsü Muhammed Kununu, "Barış Fırtınası" Operasyonu kapsamında gerçekleştirdikleri "düzenli ve hazırlıklı" harekâtla büyük başarı kazandıklarını açıkladı. Gece saatlerine doğru batıya doğu ilerleyen UMH birliklerinin yoğun çatışmaların ardından el-Cemil, el-Uceylat, Rikdalin, Melite, Zliten ve el-Asse beldelerinin içinde yer aldığı Tunus sınırına kadar sahil şeridindeki bütün bölgeyi Hafter milislerinden tamamen temizlediğini bildiren Kununu "Yaklaşık üç bin kilometrekarelik alanı Hafter milislerinden geri aldık. Böylece Misrata kentinden Tunus sınırına kadar uzanan yaklaşık 400 kilometre uzunluğundaki sahil, UMH güçlerinin kontrolüne geçti" dedi. Hafter’e bağlı Sabrata şehrinde konuşlu komutan Ömer Abdülcelil, Sabrata başta olmak üzere Trablus’un batısındaki bütün yerleşim alanlarının tamamından çekildiklerini kabul ederek, "Ülkenin batısındaki sahil şeridinde kontrol tamamen UMH askerî güçlerinin eline geçti" dedi.

CESETLER GÖNDERİLECEK

UMH Başbakanı Fayiz es-Serrac, çatışmalarda etkisiz hâle getirilen isyancı milislere bağlı paralı askerlerin cesetlerinin ülkelerinin gönderilmesini emretti. Serrac "söz konusu ülke yönetimlerinin, vatandaşlarının neler yaptıklarını bilmeleri için böyle bir yönteme başvurduklarını" ifade etti. Serrac daha sonra bölge komutanlarıyla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

"TESLİM OLUN" ÇAĞRISI

UMH bağlı Yüksek Devlet Konseyi Hafter’e destek veren milislere "Teslim olun" çağrısında bulundu. Konseyden yapılan "Libyalıların kanları ve canları pahasına iktidarı ele geçirme hırsındaki Hafter’e aldananları egemen devlete teslim olmaya çağırıyoruz. Hafter'e destek verenlerin önünde sadece iki seçenek var. Devlete teslim olmanın dışındaki seçenek kaybedecek taraf olan Hafter ile aynı sonu paylaşmak" denildi.