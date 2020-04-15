Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Firma, mali zorlukları kendi imkânlarıyla aşamayacağı gerekçesiyle devlete başvurdu. Bu arada firmanın bağlı olduğu Virgin Group’un bünyesindeki Virgin Orbit ise uzaya havadan uydu göndermek için önemli bir adım attı. Orbit, bir Boeing 747 uçağının altına monte edilmiş "LauncherOne" adlı roketi uzayı yollamak için prova yaptı. Roket şimdilik yollanmadı ancak bir sonraki adımda uzaya gönderilecek. Eğer başarı sağlanırsa bu, uzaya roket yollamak için coğrafi şartları uygun olmayan ülkeler için de bir fırsat olacak.