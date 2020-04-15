Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Europol'den yapılan açıklamaya göre, Hamburg ve Zürih merkezli iki şirket, İspanya’da kayıtlı tedarikçi bir firmadan 10 milyon adet tıbbi maske almak için iletişime geçti.

Dolandırıcılar maske almak isteyen firmaları önce İrlanda’daki bir tedarikçiye, İrlanda’daki tedarikçi ise alıcıları internet sitesini kopyaladıkları Hollanda’daki bir başka firmaya yönlendirdi.

Hollanda’daki firma ile irtibat halinde olduğunu düşünerek 1,5 milyon avroluk ön ödemeyi İrlanda’daki bir bankaya yollayan Alman şirketi 52 tırlık sevkiyatın güvenliğini sağlamak için de polisle irtibata geçti.

Dolandırıcılar ön ödemenin henüz banka hesaplarına yansımadığını belirterek sevkıyatın gerçekleşmesi için 880 bin avroluk ödemenin Hollanda’daki bir hesaba yatırılmasını talep etti.

Ödemeleri gerçekleştiren fakat siparişleri teslim edilmeyen firmanın yetkililere haber vermesi sonucu, satışın Hollanda’daki gerçek bir firmaya ait bilgileri kullanan dolandırıcılar tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili başlatılan operasyonda İrlanda güvenlik birimleri dolandırıcıların hesabına geçen 1,5 milyon avroluk ödemeyi bloke etti.

Hollanda polisi ise şebeke üyesi 2 kişiyi tutuklarken, Hollanda’ya gönderilen 880 bin avronun önce İngiltere’deki bir banka hesabına yollandığını daha sonra Nijerya’daki bir hesaba gönderilmek üzere talimat verildiğini tespit etti.

Europol, geçen haftalarda yayımladığı raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tıbbi maske ihtiyacını fırsata çevirmek isteyenlere karşı dikkatli olunması çağrısında bulunmuştu.