ABD'nin New York eyaletinde yaşayan 72 yaşındaki N.Y., korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. N.Y., 22 Mart’ta kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı Brooklyn Mouth Sinai Kings Hywy Hastanesinde tedavi görürken korona virüs hastalığına yakalanmıştı. Kalp krizini atlatan N.Y. aynı hastanede korona virüs tedavisi görüyordu. N.Y.’nin hayatını kaybetmesi sonucu ise ülkede korona virüsten hayatını kaybeden Türklerin sayısı 13'e yükseldi.

New Jersey'de 7, New York'ta 3, Pensilvanya’da 2 ve Illinois eyaletinde 1 kişi olmak üzere toplamda 13 Türk korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.