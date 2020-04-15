Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 388 kişide daha Kovid-19'un görülmesiyle vaka sayısının 24 bin 490'a ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, 292 kişinin daha iyileştiği, ölü sayısının 28 artarak 198'e çıktığı aktarıldı. Vakaların yoğun olduğu Moskova'da sayı 1774 artarak 14 bin 776’ya yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, 130 binden fazla kişinin gözetimde tutulduğu, toplam 1 milyon 500 binin üzerinde testin yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, hastaların yüzde 30'unda belirtilerin bulunmadığı, günde yaklaşık 90 bin testin yapıldığını belirtildi.

- Moldova'da ölü sayısı 41'e ulaştı

Moldova'da virüsün 135 kişide daha görülmesiyle vaka sayısı 1934'e çıktı. İyileşenlerin sayısı 171 olurken, ölü sayısı 3 artarak 41'e yükseldi.

- Ukrayna'da 10 kişi daha öldü

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, vaka sayısının 392 artarak 3 bin 764'e ulaştığını duyurdu.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 143'e, 10 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 108'e ulaştığı belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Paskalya ayinlerinin canlı yayınlanacağını dile getirerek, bayramda vatandaşları evde kalmaya çağırdı.

- Belarus

Belarus Kilisesi Metropoliti Pavel, vatandaşların Paskalya ayinlerinin yapılacağı kiliselere gelmemelerini istedi.

33 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, vaka sayısı 3 bin 281 olarak açıklanmıştı.

- Kazakistan'da vaka sayısı 1275'e yükseldi

Kazakistan'da 76 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 1275'e ulaştı.

5 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 207 oldu, ölü sayısı 1 artarak 15'e çıktı.

- Kırgızistan'da 19 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Üsenbayev, 15'i sağlık çalışanı 19 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 449'a yükseldiğini bildirdi.

Salgın nedeniyle 5 kişinin öldüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 78'e ulaştı.

Parlamento, cumhurbaşkanının onayından geçen olağanüstü hal süresinin 30 Nisan'a kadar uzatılmasını öngören kararnameyi onayladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, ülkede salgının nisan ayının ikinci yarısında zirve yapmasının beklendiğini söyledi.

Ceenbekov, ayrıca karantinanın ülke ekonomisine ciddi şekilde zarar verdiğine dikkati çekti.

- Özbekistan'da 101 yeni vaka

Özbekistan Sıhhi Kontrol Kurumu Başkanı Prof. Dr. Nurmat Atabekov, 101 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 1214'e ulaştığını aktardı.

Atabekov, 7 hastanın durumunun ağır olduğunu, 82 bin kişinin karantinada tutulduğunu kaydetti.

Bugüne kadar ülkede 99 kişi iyileşmiş, 4 kişi hayatını kaybetmişti.

- Ermenistan'da ölü sayısı 17 oldu

Ermenistan'da 44 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 1111'e yükseldi.

Ülkede 297 hasta iyileşti, 1 kişinin daha ölmesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye çıktı.

- Gürcistan'da vaka sayısı 309'a ulaştı

Gürcistan hükümetinin Kovid-19'la ilgili internet sitesinden yapılan açıklamada, son 24 saatte vaka sayısının 10 artarak 309'a yükseldiği aktarıldı.

Ülkede bugüne kadar 69 kişi iyileşti, 3 kişi hayatını kaybetti.