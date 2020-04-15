Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Sosyal Hizmet Bakanı Helen Whately binden fazla bakımevi çalışanının korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Whately, "Testler devam ediyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde yaklaşık 30 bin bakım evi çalışanı test edilecek. Bakım evlerinde yaşayan veya evde bakım alan savunmasız insanları korumak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

İngiltere’de bakım evlerine yeterli sayıda korona virüs testi sağlanmadığının açıklanması ve burada yaşanan ölümlerin resmi rakamlara yansımaması nedeniyle hükümet eleştirilirken binden fazla personelde korona virüs tespit edildi. Bakım evi yetkilileri, İngiltere hükümetini yaşlıların korona virüs nedeniyle ölmelerini küçümsemekle suçluyor. Ölüm oranlarının resmi rakamlardan daha yüksek olduğu açıklanırken bakım evlerine yeterli sayıda test sağlanmadığı belirtildi.

İngiltere Ulusal istatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre İngiltere'de resmi olarak kaydedilen ölümlerin gerçek rakamlardan yüzde 15 daha az olduğu belirtildi. Hükümet tarafından açıklanan günlük rakamların Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı tarafından düzenlendiği ve sadece hastanedeki ölümlerin duyurulduğu belirtilirken, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan günlük rakamların evdeki ve bakım evlerindeki ölümleri kapsamadığı açıklandı. Bakım evi ölümlerinin neden resmi verilerle beraber açıklanmadığını araştırmak için Ekonomi Bakanı Rishi Sunak, İngiltere İstatistik Ofisi (ONS) ile beraber çalışacağını söyledi.

Bakım evlerinin korona virüs testleri konusunda hükümete yönelttiği tepki karşısında İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, teste ihtiyaç duyan herkese test yapılacağına yönelik söz verdi. Sosyal bakım hizmetlerinin daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu söyleyen Hancock, "Virüsün yayılmasını önlemek ve hayat kurtarmaya yönelik planımızın bir parçası olan testler korona virüs ile savaşta kilit rol oynuyor. Bu nedenle sosyal bakımda olan herkesin test edilmesini sağlayacağız" dedi.

"Sokağa çıkma yasağı uzatılmalı"

İngiltere'de hızla yayılmayı sürdüren ve on binlerce insanın ölümüne sebep olan korona virüsü nedeniyle hükümetin sokağa çıkma yasağına dair vereceği kararın bu hafta açıklanması bekleniyor. İngiltere İşçi Partisi yeni lideri Keir Starmer sokağa çıkma yasağının uzatılması konusunda hükümeti destekleyeceğini söyledi. Bu hareketi desteklerken halka karşı "şeffaf olunması" gerektiğini belirten Keir, "Halkın güvenine ihtiyacımız var" şeklinde konuştu. Bu güvenin şeffaflık ve açıklık ile karşılık görmesi gerektiğini belirten Keir, "Sokağa çıkma yasağı sona erdiğinde halkın neler olacağını bilmesi gerekir" dedi.