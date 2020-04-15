Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Kuveyt "El-Enba" gazetesine verdiği röportajda, salgınla mücadele kapsamında alınan önlemler ve iki ülke arasındaki iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Koytak, Türkiye'nin, Kovid-19 ile mücadele bağlamında dost ve kardeş Kuveyt'le iş birliğine her zaman hazır olduğunu söyledi.

Kuveyt'in bu süreçte Türkiye'den bazı malzeme ve personel talebi olduğunu aktaran Koytak, bu taleplerin imkan dahilinde karşılandığını belirtti.

Büyükelçi Koytak ayrıca virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Kuveyt kükümetinin aldığı kararların uygulanmasına destek vermeyi iş birliğinin bir parçası olarak gördüğünü, Kuveyt'teki Türkleri, bu ülke makamlarının aldığı kararlar hakkında bilgilendirdiğini kaydetti.

Kuveyt makamlarının şubat ayının sonlarında büyükelçilikle temasa geçerek, acilen 10 milyon koruyucu maskeye ihtiyaç duyduğunu ilettiğini aktaran Koytak, sürece ilişkin şunları dile getirdi:

"Maskeleri Türkiye'den tedarik edip edemeyeceklerini sordular. Biz de hemen Türkiye'de ilgili makamlarımızı bilgilendirdik ve süreci takip ettik. O dönemde Türkiye'de henüz teyitli Kovid-19 vakası bulunmuyordu. Neticede, 10 milyon maske Kuveyt ordusuna ait askeri uçaklarla 5 sevkiyatla nakledildi ve Kuveyt halkının kullanımına sunuldu."

Koytak, Kuveyt'in ülkemizden tedarik etmek istediği bazı tıbbi malzemeler de olduğunu ve bu taleplerin de ilgili makamlara iletildiğini sözlerine ekledi.

"Kuveyt salgın krizini başarılı şekilde yürütüyor"

Büyükelçi Koytak, Kuveyt hükümetinin salgınla mücadele kapsamındaki çalışmalarından da övgüyle bahsetti.

"Böylesine zorlu bir krizle mücadele sürecini Kuveyt hükümetinin şimdiye kadar başarılı bir şekilde yürüttüğünü düşünüyorum." diyen Koytak, Kuveyt'in virüsün yayılmasını önlemek amacıyla aldığı zamanlı ve sert tedbirlerin, diğer ülkeler için de örnek teşkil edecek mahiyette olduğu yönündeki görüşlerini paylaştı.

Her iki ülkede bulunan vatandaşların durumu

Büyükelçi Koytak, Türkiye’de ikamet izni almış yaklaşık 1300 Kuveyt vatandaşı bulunduğunu ve bu kişilerden ülkelerine dönmek isteyenler için Kuveyt makamlarının çalışma yürüttüğünü aktardı.

Koytak, ülkedeki her misafire olduğu gibi Türkiye'nin Kuveytli kardeşlerine de bu zor dönemde her türlü kolaylığı göstermeye devam edeceğini belirtti.

Öte yandan Kuveyt'te de 10 bin kadar Türk vatandaşının bulunduğuna ve vatandaşların çoğunun Kuveyt'te yürütülen önemli altyapı ve proje inşasında çalıştığına işaret eden Koytak, ülkedeki Türk vatandaşlarının büyükelçiliğe 7/24 ulaşabilme imkanına sahip olduğunu dile getirdi.

Kuveyt'te çalışan ve görevleri bittiği ya da ülkeye geçici süre gelmiş olup Türkiye'ye dönmek isteyenler için uçak seferleri düzenlenmesine aracılık edildiğini de anlatan Koytak, "Bu uçuşlarda öğrencilerimiz, yaşlılarımız, hamileler, hastalarımız, ihtiyaç sahipleri gibi özel durumda olanlar başta olmak üzere 1000 vatandaşımıza yurda dönüş imkanı sağlandı." ifadesini kullandı.

Koytak, Büyükelçilik çalışanlarının Kuveyt'te salgın kapsamında alınan kararlara riayet edip, çalışmalarına yoğun mesailer harcayarak devam ettiğini sözlerine ekledi.