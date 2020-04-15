Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Military Medical Webex açıklamasına göre, tam teşekküllü online iş görüşmesi ile ürün sergileme ve uluslararası konferansı olan Military Medical Webex fuarı, 9-10 Haziran'da internet üzerinden yapılacak.

Online askeri tıp ürünleri fuarı Military Mediacal Webex'e katılım bin kişiyle sınırlı olacak.

Dünyanın bir çok ordusunun askeri tedarik ofisleri ,Military Medical Webex'te yeni nesil askeri medikal satın almalarının ilk kararını bu fuarda verecek.

Military Medical Webex ile; zırhlı medikal araçlar, hava sağlığı ve hizmetleri, temiz oda teknolojisi, sağlık bilgi ve yönetim sistemleri, analitik, biyoteknoloji cihazları ve hizmetleri, tıbbi cihazlar, medikal teknolojiler ve laboratuvar hizmetleri katılımcılara sunulacak.

Pazarlama hizmet sağlayıcısı, distribütör, dağıtıcı, lojistik çözümleri sunanlar, dünya ordularının askeri tedarik ofisleriyle katılımcı şirketler ürünlerini sergileme fırsatı elde edecek.