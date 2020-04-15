Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 94 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 4 bin 777'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1512 artarak 76 bin 389'a ulaştığı bilgisini verdi.

Koronavirüse yakalanan hastalardan 3 bin 643'ünün durumunun ağır olduğunu kaydeden Cihanpur, 49 bin 933 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı: Gerçek vaka sayıları resmi rakamların üzerinde

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında Covid-19 salgınıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ülkede tespit edilen vaka sayılarının azalmasının virüsün ülkeden ayrıldığı anlamına gelmediğini belirten Reisi, "Bu aşamada virüsün yayılma zincirini kesmeyi hedefliyoruz. İnsanların bilinçli hareket etmesi sayesinde sakinlik oluştu ancak koronavirüsün ülkeden ayrıldığını düşünemeyiz. En küçük bir kayıtsızlık vaka sayılarının zirveye çıkmasına ve hastanelerde yoğunluğa neden olur." uyarısında bulundu.

Gerçek vaka sayılarının tespit edilmesinin mümkün olmadığını belirten Reisi, "Sınırlı test sayıları göz önüne alındığında hiçbir ülkede enfekte olmuş kişilerin net sayısını ortaya çıkarmak mümkün değildir. Gerçek vaka sayıları kesinlikle resmi rakamların üzerindedir ancak resmi vaka sayısını iki ya da üçle çarpmak doğru değildir." dedi.

İran'da Covid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.