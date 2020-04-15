Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla beraber güvenlik sınamaları yok olmadı. Aksine hasmane tutum içinde olanlar bu dönemdeki gelişmeleri istismar edebilir. Terör grupları cesaretlenebilir." uyarısında bulundu.

Stoltenberg, video konferans yoluyla düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

NATO müttefiklerinin "hayat kurtarmaya devam ettiğinin" altını çizen Stoltenberg, tüm üyelerin Covid-19'dan aynı şekilde etkilenmediğini ve bu nedenle birbirlerine destek sağlama kararı aldığını belirtti.

Stoltenberg, NATO müttefiklerinin 100'den fazla misyonla sağlık personeli ve tıbbi malzemenin nakliyesini gerçekleştirdiğini aktardı.

Üye ülke güvenlik güçlerinin aynı zamanda 25 sahra hastanesinin kurulmasına katkıda bulunduğunu ve 25 bin hastane yatağı sağladığını ifade eden Stoltenberg, 4 binden fazla askeri doktorun sivil girişimlere destek verdiğini de kaydetti.

NATO üyeleri dayanıklılığını artıracak

Stoltenberg, üye ülkelerin Covid-19'la mücadele kapsamında geleceğe de hazırlık yapması gerektiğine dikkati çekerek, "Gelecek krizlere karşı dayanıklılığımızı artırmak ve sivil hazırlığımızı güçlendirmek için temel gereksinimlerimizi geliştirme kararı aldık." dedi.

Genel Sekreter, NATO'nun 7 temel gereksinim alanı bulunduğunu anımsatarak, "temel devlet görevlerinin yerine getirilmesi, enerji tedariki, kişilerin kontrolsüz hareketi, dayanıklı gıda ve su kaynakları, toplu ölümlerle baş etme kabiliyeti, dayanıklı iletişim ve sivil ulaşım sistemleri" gibi alanlarda güçlenmeye gidiliceğini söyledi.

Mevcut sağlık krizinin orta ve uzun vade etkilerinin "gerekli dersleri" almak için inceleneceğini belirten Stoltenberg, "Ancak şu anda temel amacımız gerekli desteği toplamak ve hayat kurtarmak." ifadesini kullandı.

"Operasyonel hazırlık seviyemiz zarar görmedi"

Stoltenberg, savunma bakanlarının aynı zamanda ittifakın savunma ve caydırıcılık kabiliyetini de ele aldığına dikkati çekerek, "Covid-19'la beraber güvenlik sınamaları yok olmadı. Aksine hasmane tutum içinde olanlar bu dönemdeki gelişmeleri istismar edebilir. Terör grupları cesaretlenebilir." uyarısında bulundu.

Afganistan ve Irak'taki güvenlik durumunun kırılganlığını koruduğunun altını çizen Stoltenberg, NATO'nun Afganistan'daki barış sürecini desteklediğini ve ülkeye ilişkin ileriye dönük kararları, tüm müttefiklerin, koşullar uygun olduğunda birlikte alacağını ifade etti.

Genel Sekreter, Rusya'nın da askeri faaliyetlerini sürdürdüğünü hatırlatarak, "NATO, barış ve istikrarı sağlamak olan temel görevini yerine getirmeye devam ediyor. Operasyonel hazırlık seviyemiz zarar görmedi ve her türlü tehdide cevap verme kabiliyetine sahibiz." mesajını verdi.

Stoltenberg, savunma bakanlarının Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in de katılımıyla "yanlış bilginin yayılımıyla mücadele" konusunu da ele aldığını, özgür basının büyük önem taşıdığını, ancak bu şekilde propagandanın başarısız olacağını savundu.

Covid-19 krizinin bazı ekonomik sonuçları olacağına dikkati çeken Stoltenberg, bunun da savunma bütçelerini etkileyebileceğine işaret etti.

Stoltenberg, "Ancak mevcut durum gösteriyor ki savunma harcamalarına yatırım yapmak aynı zamanda sağlık krizleriyle mücadeleye de katkı sağlıyor." diye konuştu.