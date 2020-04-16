Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 204 artışla 1736'ya, virüsün görüldüğü kişi sayısı ise 3 bin 58 artarak 25 bin 262'ye yükseldi. Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke durumunda bulunuyor. Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.
Brezilya'da son 24 saatte 204 kişi hayatını kaybetti
16.04.2020 - 01:38 | Son Güncelleme: 16.04.2020 - 01:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 204 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : brezilya,brezilya koronavirüs,
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