Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Gates'in bu salgının oluşturulması ve yayılım sürecinde rol oynayıp oynamadığı tartışmaya açık” ifadelerini kullanan Stone, Gates'in insanlara mikroçip takmak için salgını kullandığını iddia etti. Daha önceki yıllarda salgın hastalıkların insanoğlunun en büyük problemi olduğu iddiasını farklı platformlarda dile getiren Gates, koronavirüsü insanların hayatlarında yaşadıkları en büyük olay olarak nitelendirmişti. Bu salgından devletlerin de ders çıkaracağını belirten Gates bu kapsamda erken uyarı sistemlerinin de hayatımıza girmesini beklediğini belirtmişti. Koronavirüs benzeri bir salgının her 20 yılda bir karşımıza çıkabileceğini belirten Gates şu an yaşadığımız durumdan ders çıkarıldığına ve gelecekte benzer bir durumda daha hazırlıklı konumda olacağımıza inandığının altını çizmişti.