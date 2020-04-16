"Gates'in bu salgının oluşturulması ve yayılım sürecinde rol oynayıp oynamadığı tartışmaya açık” ifadelerini kullanan Stone, Gates'in insanlara mikroçip takmak için salgını kullandığını iddia etti. Daha önceki yıllarda salgın hastalıkların insanoğlunun en büyük problemi olduğu iddiasını farklı platformlarda dile getiren Gates, koronavirüsü insanların hayatlarında yaşadıkları en büyük olay olarak nitelendirmişti. Bu salgından devletlerin de ders çıkaracağını belirten Gates bu kapsamda erken uyarı sistemlerinin de hayatımıza girmesini beklediğini belirtmişti. Koronavirüs benzeri bir salgının her 20 yılda bir karşımıza çıkabileceğini belirten Gates şu an yaşadığımız durumdan ders çıkarıldığına ve gelecekte benzer bir durumda daha hazırlıklı konumda olacağımıza inandığının altını çizmişti.
'Bill Gates, insanlara mikroçip takmak istiyor'
16.04.2020 - 03:39 | Son Güncelleme: 16.04.2020 - 03:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Trump’ın eski danışmanı küresel bir probleme dönüşen koronavirüs salgınının ortaya çıkmasında Bill Gates’in parmağı olabileceğini iddia etti.
Etiketler : bill gates,
696915 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/696915.aspx
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