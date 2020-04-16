Fransa Savunma Bakanlığı, uçak gemisi Charles de Gaulle’de bin 767 personele Covid-19 testi yapıldığını, 668'inin sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı. Fransa’nın Atlantik Okyanusu’nda bulunan ve Pazar günü ülkeye erken dönüş yapan uçak gemisindeki personele yapılan testler sonrası 31 askerin Toulon şehrinde bulunan Sainte-Anne askeri Hastanesine yatırıldığı açıklandı. Öte yandan hastalardan birinin yoğun bakımda olduğu öğrenildi.
Fransa’nın Atlantik Okyanusu'ndan gelen uçak gemisinde 668 personelde koronavirüs çıktı
16.04.2020 - 09:17 | Son Güncelleme: 16.04.2020 - 09:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa'nın Atlantik Okyanusu'ndan dönüş yapan uçak gemisi Charles De Gaulle'ın 668 personelinde yeni tip koronavirüs tespit edildiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : fransa,atlantik okyanusu,koronavirüs,
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