Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü yazar Luis Sepulveda, corona virüs nedeniyle İspanya'da tedav gördüğü hastanede 70 yaşında yaşamını yitirdi.



Sepulveda’nın en bilinen romanların başında Aşk Romanları Okuyan İhtiyar adlı kitabı geliyor.

Yazar Sepulveda’nın Türkçe yayımlanan diğer kitapları arasında Martıya Uçmayı Öğreten Kedi, Mutluluğa Dair bir Düşünce ve Miks, Maks ve Meks’in Öyküsü var.



Mizah ve Güney Amerika’da hayatla ilgili tasvirleriyle ilgi çeken yazarın kitapları 50 farklı dile çevrildi.



Şilili yazar, 4 Ekim 1949’da Santiago’nun kuzeyinde Ovalle’de doğdu.



Sepulveda, 25 Şubat’ta Portekiz’de katıldığı bir festival sonrası Covid-19 semptomları göstermeye başlamıştı.



Kaynak: BBC Türkçe