Fransa'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi.
Fransa'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 17 bin 920'ye yükseldi
16.04.2020 - 20:29 | Son Güncelleme: 16.04.2020 - 20:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi.
Kaynak: AA
Etiketler : Fransa,koronavirüs,
697113 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/697113.aspx
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