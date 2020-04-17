Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CNN televizyonuna konuşan Amerikan istihbarat kaynakları, Çin’in virüsü biyolojik silah olarak geliştirdiğinin düşünülmediğini fakat laboratuvar ortamında üzerinde çalışılırken yapılan bir hata ya da biyolojik materyalin kötü muhafazası sonucu çalışanlara bulaşarak dışarı çıkmış olabileceğini belirtti. İstihbarat kaynakları, bunun yalnızca bir teori olduğunu, istihbarat örgütlerinin büyük etkilere yol açan bu tip olaylarda çok sayıda farklı ihtimali göz önüne alan soruşturmalar yürütmesinin doğal olduğunun altını çizdi. Washington Post gazetesinde yayımlanan haberde de ABD’nin Pekin Büyükelçiliği heyetinin 28 Mart 2018’de Vuhan’daki Viroloji Enstitüsü Laboratuvarına düzenlediği ziyaretin ardından Dışişleri Bakanlığına geçtiği şifreli mesajlarda duyulan endişeyi dile getirdiği kaydedildi. Heyetin “Laboratuvarın güvenlik ve sağlık şartlarının yetersiz olduğu, burada araştırma yapılan yarasalardan SARS’a benzer bir koronavirüsün çalışanlara geçip onlardan başkalarına bulaşabileceği” uyarısında bulunduğu belirtildi.

ÇİN: İDDİALAR BİLİMSEL DEĞİL

Çin ise ABD’nin iddialarını yalanladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Covid-19’un, kaynağı ve yayılma şeklinin bilimin konusu olduğunu ifade ederek “Size hatırlatmak istiyorum ki Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri birçok defa Covid-19 virüsünün laboratuvarda üretildiğine dair herhangi bir delil olmadığını belirtti” dedi.

Dünya genelinde tanınmış çok sayıdaki bilim adamının “virüsün sözde laboratuvardan sızdırıldığı ifadelerinin” bilime dayanmadığını düşündüğünü aktaran Cao, salgın hastalığının insanlığın ortak düşmanı olduğunu kaydetti.