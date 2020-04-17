Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkede günlük ölü sayısı 500'lerde seyrediyor. Madrid'in ardından en fazla ölümün görüldüğü Katalonya özerk yönetiminde ölenlerin sayısının ise 3 bin 855'e çıktığı, bölgede toplam vaka sayısının da 37 bin 354'e ulaştığı bildirildi. Ancak Katalonya özerk yönetim hükûmeti, kendi bölgesine ait verileri cenaze kayıtlarını esas alarak önceki akşam değiştirdi. Katalonya Sağlık Bakanlığı, mart ayından bu yana muhtemel ölümlerin sayısının 7 bin 97, vaka sayısının da 55 bin 457 olarak esas alınması gerektiğini savundu. Senatoda konuşan Sağlık Bakanı Salvador İlla ise "Serbest dolaşımda kısıtlama tedbirimiz devam ediyor. Ölü ve vaka sayısındaki artış eğrisinde hiçbir şekilde aşağı yönlü sürece girmedik. Ama tedbirlerimizin meyvelerini alıyoruz. Bir hafta önce yüzde 7'lerde olan vaka sayısındaki artış bugün yüzde 2,9 olarak gerçekleşti. Bu zaman kadar Covid-19 teşhisi konulan hastaların yüzde 40,5'i taburcu edildi" dedi. Öte yandan İspanya'da ikamet eden 70 yaşındaki Şilili yazar Luis Sepulveda koronavirüsten dolayı dün hayatını kaybetti. Yazarın eşi, şair Carmen Yanez hastalığı yenmeyi başarmıştı.