Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda konuşan Leyen "Böylesine büyük bir pandeminin üstesinden gelmek için gerçekleri itiraf etmek şarttır. İtalya'nın elinden tutmamız gerektiğinde birçoğumuz ortadan kayboldu. İşte bu nedenle tüm Avrupa adına özür diliyorum. Avrupa olarak birimizin diğerini koruması gerektiğini anlamalıyız" dedi.
AB, İtalya'dan özür diledi: Gerekli desteği sağlayamadık
17.04.2020 - 06:16 | Son Güncelleme: 17.04.2020 - 06:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, koronavirüs salgınına hazırlıksız yakalandıklarını ve İtalya'ya gerekli desteği sağlayamadıklarını itiraf ederek özür diledi.
Etiketler : avrupa birliği,italya,italya koronavirüs,
697196 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/697196.aspx
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