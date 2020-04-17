Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda konuşan Leyen "Böylesine büyük bir pandeminin üstesinden gelmek için gerçekleri itiraf etmek şarttır. İtalya'nın elinden tutmamız gerektiğinde birçoğumuz ortadan kayboldu. İşte bu nedenle tüm Avrupa adına özür diliyorum. Avrupa olarak birimizin diğerini koruması gerektiğini anlamalıyız" dedi.