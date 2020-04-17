Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, perşembe sabahından bu yana ülkede 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ülkede toplam 12 bin 758 kişinin salgına yakalandığı aktarılan açıklamada, tedavi altındaki 2 bin 624 kişinin de iyileştiği ifade edildi.
İsrail'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 143'e yükseldi
17.04.2020 - 07:41 | Son Güncelleme: 17.04.2020 - 07:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail'de yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 143'e yükselirken, toplam vaka sayısının 12 bin 758'e ulaştığı bildirildi.
Etiketler : israil,israil koronavirüs,
697201 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/697201.aspx
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