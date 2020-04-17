Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinli Esirler Günü dolayısıyla yayımladığı yazılı mesajında, İsrail'den cezaevlerindeki Filistinlileri serbest bırakmasını istedi.

Tutukluları "özgürlük savaşçıları kahramanlar" olarak nitelendiren Abbas, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail hapishaneleri boşaltılmadan son barış anlaşmasına kesinlikle imza atmayacağımıza ilişkin vaadimizi yeniden tekrar ediyoruz. Kahraman esirlerimiz ve ailelerinden vazgeçmemiz için yapılan hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğiz. Onların onurlu bir hayat yaşamaları için gereken tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz."

Abbas, koronavirüs salgını nedeniyle cezaevlerindeki özellikle hasta, kadın ve çocukların hayatlarından İsrail'in sorumlu olduğunu vurgulayarak, uluslararası topluma ve insan hakları örgütlerine İsrail'e baskı yaparak esirlerin kurtarılması için müdahalede bulunmaları çağrısı yaptı.

Filistin Ulusal Meclisi 17 Nisan 1974'te aldığı kararla, İsrail hapishanelerindeki Filistinliler için bir vefa günü olması için her yıl 17 Nisan'ı "Filistinli Esirler Günü" olarak ilan etmişti.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 binin üzerinde Filistinli bulunuyor.