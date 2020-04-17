Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Basın Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milisleri tarafından Trablus’un güneyindeki Ayn Zara bölgesine roketli saldırı düzenlendi.

Açıklamada beyin cerrahı doktor Abdulmunim Bugaffe’nin, çalıştığı Trablus Üniversitesi Hastanesi’ne gitmek üzere evinden çıktığı esnada, evin yakınına düşen roket nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Geçen pazartesi günü UMH askeri birliklerinin Trablus’un batısından Tunus sınırına kadar 3 bin kilometrekarelik alanda kontrolü sağlamasının ardından Hafter milisleri, başkentin güneyine roket saldırılarını yoğunlaştırdı.