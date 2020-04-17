Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında uçuşların iptal edilmesiyle Pakistan'dan Türkiye'ye dönemeyen vatandaşlar için 22 Nisan Çarşamba günü Türk Hava Yolları (THY) tarafından özel sefer düzenlenecek.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, geçici süreyle Pakistan'da bulunan kısa süreli vize sahipleri, öğrenciler, turistler, işçi ve iş görüşmesine gelenler için 22 Nisan Çarşamba saat 19.05'te İslamabad-Ankara seferi yapılacak.

Uçuşa katılmak isteyen vatandaşlar, 20 Nisan Pazartesi saat 17.00'a kadar büyükelçilik sitesindeki formu doldurarak temsilciliklere başvurması gerekecek.

Türkiye'ye dönenler, 14 gün zorunlu karantinaya tabi tutulacak.