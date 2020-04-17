Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı ülkeler kendi eylem planlarını uygularken, İsveç, salgın ile mücadelede "İsveç Modeli’’ adını verdiği bir plan uyguluyor. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde’nin uyguladıkları modeli eleştirenlere karşı tepkisi sert olurken, İsveç'te de kısıtlamalar olduğunu, dış dünyaya yansıdığı gibi İsveç'te hayatın normal akışında devam etmediğini açıkladı. İsveç Dışişleri Bakanı, Sosyal İşler Bakanı Lena Hallengren ve Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Johan Carlson, İsveç’in başkenti Stockholm’da bulunan yabancı gazeteciler bürosunda basın toplantısı gerçekleştirdi. Linde, gazetecilerin İsveç modelini eleştirmesine cevap vererek, ''Korona virüs salgını nedeni ile İsveç’in birçok yerinde şirketler büyük zararda ve kapanan birçok şirket var. İsveç'te hayatın normal akışında devam ediyor şeklinde algılanmasının bir söylenti'' olduğunu vurguladı.

Halk Sağlığı Kurumu Başkanı, İsveç'te 22 bilim adamının İsveç modeli stratejisini eleştirmesine cevap vererek, bilim adamlarının aynı fikirde olmasının bilime aykırı olduğunu belirtti. Başkan, birçok bilim adamının da stratejilerini desteklediğini ifade etti. Sosyal İşler Bakanı, yaşlı bakım evlerinde korona virüse bağlı ölümlerin yüksek olmasını değerlendirerek, yaşlı bakım evlerindeki hazırlıkların iyi olmadığını ifade etti. Bakan, ”Stratejileri ve ülkeler arasındaki farklılıkları değerlendirmek için de çok erken olduğu” açıklamasından bulundu. Halk Sağlığı Kurumu Devlet Epidemiyoloğu Anders Tegnell, ''Yaşlılarımızı korumakta başarısız olduk'' itirafından bulunurken, İsveç Başbakanı Stefan Löfven, ise geçtiğimiz günlerde ''Yakınlarınızla vedalaşın, binlerce insan virüsten ölecek’’ itirafında bulunmuştu.

İsveç’te korona virüs salgınına karşı herhangi bir yasak uygulanmazken, alışveriş merkezleri, restoranlar ve kafeler açık tutuluyor. İsveç’te bulunan hastanelerde ise sağlık personeli haricinde hiç kimse maske takmazken, restoran ve kafelerde vatandaşların sorumluluk alarak sosyal mesafe kurallarına uyması ve dikkatli olmaları isteniyor.