Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gürcistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gürcü tarafının kontrolü altındaki topraklarda Kareli Belediyesine bağlı Takhtisdziri köyü yakınında Rus askerlerin desteklediği Güney Osetyalı işgal güçlerinin bariyerlerle sözde sınır oluşturmayı sürdürdüğü bildirildi.

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürerken yasa dışı yollarla bariyerleri kullanarak yapay sınır oluşturmasının Rusya'nın bir provokasyonu olduğu vurgulanan açıklamada, "Koronavirüs salgını koşulları altında, özellikle Paskalya Bayramı'na yakın günlerde Rusya Federasyonu bu tür kışkırtıcı davranışlarla durumu tırmandırmaya ve güvenlik durumunu ağırlaştırmaya çalışıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şu mesaj verildi:

"Rusya Federasyonu'nu Gürcistan'a yönelik kışkırtıcı ve yıkıcı faaliyetleri derhal durdurmaya, uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye ve aynı zamanda Avrupa Birliği aracılığıyla imzalanan 12 Ağustos ateşkes anlaşmasına uymaya çağırıyoruz."

Güney Osetya ve Abhazya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmıştı. Savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan ise buna karşılık olarak Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti. İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası ara buluculuk rolünü İsviçre üstlenmişti.