Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde alınan yeni tip koronavirüs tedbirlerinin üç aşamalı şekilde gevşetileceğini ancak kararın eyalet valilerinde olduğunu duyurdu. Covid-19'a karşı alınan tedbirlerin sonuç verdiğini belirten Trump, ABD'de ilk tahminlerin aksine 100 binden çok daha az kişinin ölmesinin beklendiğine işaret ederek "Şu andaki ölüm tahminleri daha iyimser. İyimser ölüm tahmini demek istemiyorum, böyle bir şey yok. Bir kişi bile bizim için çok fazla" dedi.

ABD'Yİ TEKRAR AÇIYORUZ

Virüse karşı alınan tedbirler sebebiyle ABD ekonomisinin zarar gördüğüne işaret eden Trump, "ABD ekonomisinin uzun süre durması sürdürülebilir bir durum değil. Elimizdeki veriler ışığında, uzman ekibimiz virüse karşı savaşımızda bir sonraki cepheye geçmemize karar verdi. Bu süreci 'Amerika'yı tekrar açmak' olarak nitelendiriyoruz" dedi.

VAKALAR 14 GÜNDE DÜŞMELİ

On dört gün üst üste virüs vakalarının düşüş göstermesi ve hastanelerin kriz programı olmadan da hastaları tedavi edebilecek kapasiteye ulaşması gibi kriterleri yerine getiren eyaletler virüs tedbirlerini gevşetebilecek.

Sürecin işleyişine dair bir plan hazırladıklarını ancak uygulama kararının eyalet valilerinde olduğunu belirten Trump "Bazı eyaletler virüsten çok etkilenmedi. Bu eyaletler 1 Mayıs'tan önce sürece başlayabilir. Ancak bir eyalet virüs tedbirlerini gevşetmek istemezse, virüs tedbirlerini devam ettirmelerine izin veririz" açıklamasında bulundu.

SOSYAL MESAFEYE UYULACAK

İlk aşamada, mevcut tedbirlerin birçoğu devam ederken spor salonları, ibadethaneler, restoranlar, sinema salonları gibi bazı mekânların sosyal mesafenin korunması şartı ile açılmasına izin verilecek. Barlar ise bu merhalede kapalı kalacak.

İkinci aşamada zaruri olmayan seyahatlere izin verebilecek ve yine sosyal mesafenin korunması şartı ile ilk aşamadaki mekânların yanı sıra okul ve barlar da açılabilecek.

Üçüncü aşamada yine sosyal mesafe gözetilirken restoran ve barların müşteri kapasitesi artırılabilecek ve bakımevlerine ziyaretçi kabulü yapılabilecek.

TRUMP: ÇİN’DE ÖLÜM BİZDEN ÇOK FAZLA

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in yeni tip koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümleri sakladığını ileri sürerek, “Aslında ölümler açıklananın çok ötesinde ve bizden daha çok. ABD, Çin'in yanına bile yaklaşamaz" dedi. Çin’de son yapılan revize ile Covid-19 ölümlerinin sayısı 4 bin 632 olarak açıklanmıştı. ABD’de ise bu sayı, 33 bini geçti.