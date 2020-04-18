Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hint basınındaki haberlere göre, Baramulla bölgesinde bir kontrol noktasında direnişçiler ile paramilis güçler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, Hint paramilis güçlerinden 3'ü öldü ve 2'si yaralandı.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti 2'ye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde 2 bölgeye ayrılmıştı.

Cammu Keşmir, İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.