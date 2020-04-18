Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada hükümetinin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının tedavisinde kullanılmak üzere Hindistan'dan, ABD Başkanı Donald Trump'ın "virüse karşı bir çare" olarak lanse ettiği hidroksiklorokin kapsüllerinden sipariş ettiği bildirildi.

Kanada'nın ulusal yayın organlarından National Post gazetesinin haberine göre, hükümet, dünyanın en büyük hidroksiklorokin üreticilerinden biri olan Hindistan ile 5 milyon kapsülün tedariki için anlaşma yaptı.

Anlaşma, Kanada Küçük İşletme, İhracatı Geliştirme ve Uluslararası Ticaret Bakanı Mary Ng'in İletişim Direktörü Eleanore Catenaro tarafından da doğrulandı.

Catenaro, Bakan Mary Ng'nin kısa süre önce Hintli mevkidaşı Piyush Goyal ile salgın sürecinde hayati önemdeki tıbbi ürünlerin ve farmasötik malzemelerin akışında sürekliliği sağlamanın önemine ilişkin görüştüğünü aktardı.

Bu görüşmenin ardından Hindistan'ın, 5 milyon hidroksiklorokin kapsülünün Kanada'ya ihracatını onayladığını belirten Catenaro, Hindistan makamlarının tıbbi ekipman talepleri için garanti vermediklerini ancak ilacın en kısa sürede gönderileceğini belirttiklerini kaydetti.

İhracat yasağı, Kanada için kaldırıldı

Söz konusu anlaşma ile Hindistan, hidroksiklorokin için martta başlattığı ihracat yasağını Kanada açısından kaldırmış oldu.

Temel olarak lupus veya romatoid artrit gibi otoimmün hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve sıtma ilacı olarak bilinen hidroksiklorokine talep, bazı ülkelerin bu ilacı Covid-19 tedavisinde kullanma planlarıyla artmıştı.

ABD Başkanı Trump'ın geçen haftalarda yaptığı "hidroksiklorokinin Covid-19'a karşı bir oyun değiştirici olduğu" açıklaması ilaca ilginin daha da artmasına neden olmuştu.

Ölü sayısı son 24 saatte 93 kişi arttı

Kanada'da Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 93 kişi daha hayatını kaybetti.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu vefatlarla birlikte ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 1366'ya yükseldi.

Ülkede son 24 saatte vaka sayısı da 1821 artışla 31 bin 927'ye çıktı.