Fransa'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 642 artarak 19 bin 323'e yükseldi.
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 323'e yükseldi
18.04.2020 - 20:26 | Son Güncelleme: 18.04.2020 - 20:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 642 artarak 19 bin 323'e yükseldi.
Etiketler : fransa,koronavirüv,covid-19,
697628 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/697628.aspx
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