Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışında Covid-19'dan hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 342'ye yükseldiğini açıkladı.
Yurtdışında Covid-19'dan ölen Türklerin sayısı 342'ye yükseldi
18.04.2020 - 21:22 | Son Güncelleme: 18.04.2020 - 21:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışında Covid-19'dan hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 342'ye yükseldiğini açıkladı.
Etiketler : türk,koronavirüs,
697640 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/697640.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER