Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Avrupa ülkeleri, terör, aile içi şiddet ve cinsel dokunulmazlık suçları haricinde açık cezaevlerinde bulunan hükümlüleri tek tek tahliye ediyor ya da hapis cezalarının infazını erteliyor. Almanya’da 12 aya kadar, Hollanda’da 6 aya kadar hapis cezalarının uygulanması tehir edildi. Fransa’da ise aile içi şiddet ve terör hariç olmak üzere tahliyesine 2 aydan daha az süresi kalan hükümlüler serbest bırakıldı. İtalya’da da yaşlılar, risk grubundakiler ve infazının bitmesine 18 aydan daha az süresi kalanlar tahliye edildi. Koronavirüs sebebiyle cezaevlerinin boşaltılmasına yönelik bir hazırlık yapan İngiltere, 4 yıldan az ceza alan hükümlüler için erken tahliye, elektronik kelepçe, evde denetim ve toplum içinde infaz gibi yöntemler üzerinde çalışılıyor. Belçika’da terör, cinsel dokunulmazlık, 5 yıldan fazla hüküm alanlar ve potansiyel tehlikeli hükümlüler haricindeki tüm cezaların infazı ertelendi. ABD’de ise ileri yaşta ve kronik hasta olan hükümlülerin infazı konutta devam edecek. İspanya’da Cezaevi Değerlendirme Kurulları tarafından, açık cezaevleri ile 3’ncü derece bulunan mahkûmlara elektronik izleme tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.