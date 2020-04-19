Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

New Chicago'da yaşayan Charles Calvin, herkese 1000 dolar, çocuğu olanlara ise ek ödeme öngören ekonomik destek paketi kapsamında hesabına aktarıldığını düşündüğü paranın 200 dolarını çekmek için ATM'ye gitti.

CNN International'ın haberine göre, Calvin, ATM'den 200 dolar çekip, makbuzu kontrol ettiğinde hesabında inanılmaz bir rakam olduğunu gördü.

Yanlışlık olduğunu düşünen Calvin, para çekmeye devam etti ve her seferinde ATM ödeme yaptı. Hesabında tam 8 milyon 200 bin dolar görünüyordu.

Calvin, ATM'nin bulunduğu benzinlik çalışanlarına giderek, ATM ile ilgili şikayet olup olmadığını, makinenin arıza verip vermediğini sordu.

ATM arızalı değildi. İstasyon çalışanı Calvin'e milyoner olup olmadığını sordu. Calvin de, çalışana "Milyonersem burada 200 dolar çekmekle uğraşmazdım" yanıtını verdi.

Calvin, polis arkadaşıyla konuşarak ne yapması gerektiğini sordu. Polisin uyarısı üzerine hesapla ilgili herhangi bir işlem yapmadı.

CNN’e “Dünyada neler oluyor dostum, bu doğru görünmüyor” diyen Calvin, makbuzu sakladı.

Banka, Calvin'e gerçek hesabıyla makbuzdaki rakamın uyumsuz olduğunu bildirdi ve rakamlar düzeltildi. (NTV)