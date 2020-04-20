Bakan Payne “Koronavirüs hakkındaki konular bağımsız olarak gözden geçirilmesi gerekiyor ve bunu yapmamız önemli. Avustralya bu konuda ısrarcı olacak” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump da, salgının sonuçlarıyla Çin’in yüzleşmesi gerektiğini ifade etmişti.
Çin'e baskı artıyor! Uluslararası soruşturma talep ettiler
20.04.2020 - 07:27 | Son Güncelleme: 20.04.2020 - 07:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni tip koronavirüsün çıktığı Çin’e yönelik baskı artıyor. Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Çin’in şeffaflığı konusunda ciddi endişelerinin bulunduğunu ifade ederek virüsün kökenleri ve nasıl yayıldığı konusunda uluslararası soruşturma yapılmasını talep etti.
Etiketler : koronavirüs,çin,çin koronavirüs,
697937 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/697937.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER