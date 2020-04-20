Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Payne “Koronavirüs hakkındaki konular bağımsız olarak gözden geçirilmesi gerekiyor ve bunu yapmamız önemli. Avustralya bu konuda ısrarcı olacak” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump da, salgının sonuçlarıyla Çin’in yüzleşmesi gerektiğini ifade etmişti.