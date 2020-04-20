Beyaz Saray Basın Sözcülüğü, Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, ''Bugün, Başkan Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştu. Başkan Trump ve Başkan Erdoğan koronavirüs salgınıyla mücadele ve küresel ekonomilerin yeniden açılmasına ilişkin son gelişmeleri ele aldı. Liderler ayrıca kritik bölgesel ve ikili konuları görüştü.'' ifadelerine yer verildi.
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması
20.04.2020 - 08:00 | Son Güncelleme: 20.04.2020 - 08:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüs salgınıyla (Kovid-19) mücadele ve küresel ekonomik faaliyetlerin yeniden başlaması konularının ele alındığı bildirildi.
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697940 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/697940.aspx
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