Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 160 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Rusya'da bilanço artıyor. Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 44 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 405'e ulaştığı bildirildi. Ülke genelinde 4 bin 268 yeni vak'anın tespit edilmesiyle toplam vak'a sayısının 47 bin 121'e yükseldiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, 3 bin 446 kişinin tedavi gördüğü hastanelerden iyileşerek taburcu edildiği aktarıldı.