Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 160 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Rusya'da bilanço artıyor. Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 44 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 405'e ulaştığı bildirildi. Ülke genelinde 4 bin 268 yeni vak'anın tespit edilmesiyle toplam vak'a sayısının 47 bin 121'e yükseldiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, 3 bin 446 kişinin tedavi gördüğü hastanelerden iyileşerek taburcu edildiği aktarıldı.
Rusya'da Covid-19'a bağlı ölü sayısı 405'e ulaştı
20.04.2020 - 11:46 | Son Güncelleme: 20.04.2020 - 11:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 405'e yükselirken vak'a sayısı ise 47 bini geçti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Rusya,koronavirüs,covid-19,bilanço,
697981 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/697981.aspx
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