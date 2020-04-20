Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınıyla mücadele eden İspanya’da son 24 saate 399 kişi hayatını kaybetti. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni can kayıpları sonucu ülkede virüsten ölenlerin sayısının 20 bin 852’ye yükseldiği ifade edildi. ABD’den sonra en fazla vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı ise 200 bin 210’a ulaştı.