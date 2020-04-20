Koronavirüs salgınıyla mücadele eden İspanya’da son 24 saate 399 kişi hayatını kaybetti. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni can kayıpları sonucu ülkede virüsten ölenlerin sayısının 20 bin 852’ye yükseldiği ifade edildi. ABD’den sonra en fazla vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı ise 200 bin 210’a ulaştı.
İspanya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 852'ye çıktı
20.04.2020 - 12:12 | Son Güncelleme: 20.04.2020 - 13:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanya’da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 399 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı sayısı 20 bin 852’ye yükseldi.
Kaynak: AA / İHA
Etiketler : İspanya,koronavirüs,
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