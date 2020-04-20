Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki koronavirüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 83 bin 505’e, ölenlerin sayısının ise 5 bin 209’a yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde bin 294 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 91 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkede koronavirüsten iyileşip taburcu olanların sayısının ise 59 bin 273 kişiye ulaştığını ifade etti.

Cihanpur, şu ana kadar 353 bin 12 Covid-19 testi yapıldığını söyleyerek, ”Şu anda hastanelerde 3 bin 389 kişi yoğun bakımda ve maalesef durumları ağır” dedi.