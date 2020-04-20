Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İTALYA

İtalya'da ilk vakanın görülmesinin üzerinden yaklaşık 2 ay geçti.

Salgının en yüksek noktasını gördükten sonra kademeli olarak normal hayata geçmeye çalışan İtalya, bazı kitap ve küçük işletmelerini açıyor.

Öte yandan; 4 Mayıs'tan itibaren İtalya'da kısıtlamaların esnetilmesi noktasında tartışma yaşanıyor.

Ülkede kısıtlamaların plan dahilinde olmaması ve bu planın nasıl uygulanacağına dair bölge yönetimleri arasında tartışma yaşanıyor.

İtalya'da son bilgilere göre 178 bin 972 vaka bulunurken hayatının kaybedenlerin sayısı da 23 bin 660 olarak belirtiliyor.

ALMANYA

Almanya çizmiş olduğu yol haritasında ise kararlı adımlarla ilerliyor.

Ülkede bugünden itibaren 800 metreden küçük işletmeler açıldı.

4 Mayıs'tan itibaren berber ve okulların açılması hedefleniyor.

Almanya ayrıca maske kullanımı noktasında bir tartışma yaşıyor.

Kapalı yerler maske kullanılıp kullanılmayacağı yönünde Alman hükümetinden bir açıklama bekleniyor.

Almanya'da son bilgilere göre toplam 145 bin 743 vaka tespit edildi.

Ülkede ayrıca corona virüs kaynaklı ölüm sayısı ise 4 bin 642

DANİMARKA

Okullarını açan ilk Avrupa ülkesi konumunda olan Danimarka, kuaförler, güzellik salonları ve sürücü kursları gibi işletmeleri de kısa bir sürenin ardından açtı.

Öte yandan Danimarka sınırlarını kapalı tutmaya devam edecek. Benzer şekilde restoranlar, barlar ve spor salonları da kapalı kalacak. Ayrıca kitlelerin bir araya geldiği aktiviteler de yasak olacak.

Danimarka'da da toplam vaka sayısı 7 bin 515 olarak belirtilirken ülkedeki ölüm sayısı da 355.