Ürdün'ün başkenti Amman'ın 70 kilometre kuzeyinde bulunan Mafrak kentinde bir evde patlama meydana gelirdi. Yetkililer, patlamanın el bombasının infilak etmesi sonucu meydana geldiğini ifade ederken, patlama nedeni ile anne ve 4 çocuğunun hayatını kaybettiğini aktardı.
Çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edilirken, patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.