Ürdün'ün başkenti Amman'ın 70 kilometre kuzeyinde bulunan Mafrak kentinde bir evde patlama meydana gelirdi. Yetkililer, patlamanın el bombasının infilak etmesi sonucu meydana geldiğini ifade ederken, patlama nedeni ile anne ve 4 çocuğunun hayatını kaybettiğini aktardı.
Çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edilirken, patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Ürdün'de patlama: Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
20.04.2020 - 18:11 | Son Güncelleme: 20.04.2020 - 18:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ürdün'ün Mafrak kentinde meydana gelen patlamada anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti.
Ürdün'ün başkenti Amman'ın 70 kilometre kuzeyinde bulunan Mafrak kentinde bir evde patlama meydana gelirdi. Yetkililer, patlamanın el bombasının infilak etmesi sonucu meydana geldiğini ifade ederken, patlama nedeni ile anne ve 4 çocuğunun hayatını kaybettiğini aktardı.
Kaynak: İHA
Etiketler : ürdün,
698042 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/698042.aspx
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