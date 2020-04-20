Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de koronavirüse karşı geliştirilen aşı çalışmalarının başında bulunan Oxford Üniversitesi Aşı Bilimi Profesörü Profesör Sarah Gilbert Covid-19’u yenen kişilerin bir düzeyde bağışıklık geliştirebileceği umulmasına rağmen tekrar hastalığa yakalanabileceğini söyledi. Gilbert, potansiyel aşı tamamlansa bile bunun insanları ömür boyu koruyamayacağının altını çizdi.

İngiltere’de koronavirüse karşı geliştirilen aşı çalışmalarının başında bulunan Oxford Üniversitesi Aşı Bilimi Profesörü Profesör Sarah Gilbert Covid-19’u yenen kişilerin bir düzeyde bağışıklık geliştirebileceği umulmasına rağmen tekrar hastalığa yakalanabileceğini söyledi. Gilbert, potansiyel aşı tamamlansa bile bunun insanları ömür boyu koruyamayacağının altını çizdi.

AŞI İÇİN DAHA FAZLA GÖNÜLLÜ ÇAĞRISI

Öte yandan, “Yeni tip koronavirüs bağışıklık sistemine çok fazla hasar veriyor” diyen profesör, üzerinde çalıştığı aşının güçlü bir bağışıklık oluşturmasına yardımcı olacağını söyledi. Ekibinin olası aşıları araştırırken "çok hızlı" çalıştığını ve insan testlerinin önümüzdeki hafta başlayacağını hatırlatan Gilbert, aşının etkili olacağını umduğunu belirtti ve daha fazla gönüllü için çağrı yaptı: "Aşı için tüm onayları hazırladığımızda, iyi bir gönüllü havuzumuz olmalı ve oldukça hızlı bir şekilde başlayabilmeliyiz."

AŞININ EYLÜL AYINDA HAZIR OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

11 Nisan’da İngiliz Times gazetesine bir röportaj veren Gilbert, koronavirüs aşısının eylül ayında hazır olabileceğini açıklamış ve kendisi liderliğindeki ekibin bu durumdan "yüzde 80 oranında emin olduğunu" söylemişti.

"AŞININ GARANTİSİ YOK"

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Covid-19 konusundaki altı özel temsilcisinden biri olan ve College London'da Küresel Sağlık Profesörü David Nabarro ise insanların aşıya güvenmeden, virüsle yaşamayı öğrenmesi gerektiğini belirtmişti.

"KORONAVİRÜSLE YAŞAMAYI ÖĞRENMELİYİZ"

Nabarro, dün yaptığı açıklamada, insanlığın ‘öngörülebilir gelecekte’ daimi bir virüs tehdidiyle yaşamaya alışması gerektiğini, başarılı bir aşı bulunmasının garantisi olmadığını açıkladı.

Nabarro, “Her virüse karşı güvenli ve etkili bir aşı geliştirilemiyor. Bazı virüslere karşı aşı geliştirmek çok zor. Bu yüzden, virüs sabit bir tehdit oluştururken, hayatlarımıza devam etmenin yollarını bulmak zorundayız. Bizim için yeni normal bu olacak” ifadelerini kullandı.