Mısır’da bulunan 164 Türk vatandaşı yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Türk Hava Yollarına ait uçakla Türkiye’ye getirildi. İstanbul Havalimanına getirilen vatandaşlar buradan otobüslerle 14 gün süreyle karantinada tutulacakları Güngören’deki Fatih Sultan Mehmet Yurduna gönderildi.