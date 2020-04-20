Mısır’da bulunan 164 Türk vatandaşı yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Türk Hava Yollarına ait uçakla Türkiye’ye getirildi. İstanbul Havalimanına getirilen vatandaşlar buradan otobüslerle 14 gün süreyle karantinada tutulacakları Güngören’deki Fatih Sultan Mehmet Yurduna gönderildi.
Mısır’da bulunan 164 Türk vatandaşı Türkiye’ye getirildi
20.04.2020 - 20:25 | Son Güncelleme: 20.04.2020 - 20:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mısır’da bulunan 164 Türk vatandaşı yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Türk Hava Yollarına ait uçakla Türkiye’ye getirildi. İstanbul Havalimanına getirilen vatandaşlar buradan otobüslerle 14 gün süreyle karantinada tutulacakları Güngören’deki Fatih Sultan Mehmet Yurduna gönderildi.
Etiketler : Mısır,
698068 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/698068.aspx
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