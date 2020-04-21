Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ABD'de ölü sayısı 40 bini geçti. Salgın kapsamında getirilen kısıtlamaların ne zaman gevşetilebileceği tartışmalarının sürdüğü ABD'de, Başkan Donald Trump, tedbirlerin en kısa sürede hafifletilmesini, iş yerlerinin açılmasını ve ekonominin canlanmasını istiyor. Trump gibi halk da kısıtlamalara tepki göstermeye başladı. Texas'ta başlayan protestoların ardından, Colorado, Montano, Arizona'nın da aralarında bulunduğu Trump destekçilerinin çoğunlukta olduğu eyaletlerde, sokaklara döküldü. ''Evde kal'' talimatlarına rağmen protestolara katılan göstericilerin çoğunun maske takmaması ve sosyal mesafe kurallarına uymaması dikkati çekti. Trump'ın kısıtlamaların kaldırılması konusunda valiler ile sık sık görüştüğünü ve tedbirlerin aşamalı, güvenli bir şekilde gevşetilmesi gerektiğini söylemesine rağmen Twitter'da protestoculara destek veren paylaşımı ve bazı eyaletlerin sınırlamalar konusunda ileri gittiği açıklaması eleştirilere sebep oldu.

NEW YORK VALİSİ’NDEN TEPKİ

Öte yandan New York eyaleti valisi Andrew Cuomo, Trump’ın salgın tedbirlerinin kaldırılması için eyaletlere sunduğu üç aşamalı plana reaksiyon gösterdi. Cuomo "En yüksek noktayı aşıyoruz. Bu noktadaki bütün göstergeler inişte olduğumuzu gösteriyor. İnişin devam edip etmeyeceği ne yaptığımıza bağlıdır, ama şu anda inişteyiz. Sosyal mesafe kullarının devam etmesini istiyoruz. Kendini uyandırma zamanı ve kibirli olma zamanı değil" dedi. Eyaletlerin yeterince test kiti olmadığını söyleyen Maryland Valisi Larry Hogan ise Trump’ın ülkede yeterince kit bulunduğu şeklindeki açıklamalarına tepki gösterdi. Virginia eyaletinin Demokrat Valisi Ralph Northam da “Bu sadece kuruntu” ifadelerini kullandı.

TRUMP: KİTLER YETERLİ

Bu arada test kitlerinin yeterli olmadığı konusunda sık sık eleştirilen Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında sırasında cebinden çıkardığı bir test kitini kulak temizleme çubuğu ile karşılaştırdı. Trump, kitin üretiminin suni solunum cihazlarına göre çok daha basit olduğu değerlendirmesinde bulundu.