Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal mesafe kuralını bir defa daha çiğneyen Bolsonaro, maske takmazken sık sık öksürdü. Bir aracın üzerinden göstericilere hitap eden Bolsonaro "Ben buradayım çünkü sana inanıyorum. Sen de Brezilya'ya inandığın için buradasın" ifadelerini kullandı. "Ülken için savaşmalısın" diyen Bolsonaro "Demokrasiyi ve bizim için en değerli olanı, özgürlüğümüzü garanti edebilmemiz için gerekli olanı yapmak için başkanınıza güvenin" şeklinde konuştu. Bolsonaro, salgınla mücadele için halka "evde kal" çağrısı yapan Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta'yı da görevden almıştı. Brezilya'da koronavirüs sebebiyle 2 bin 462 kişi hayatını kaybederken ülke genelinde 38 bin 654 virüs vakası bulunuyor.