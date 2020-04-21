Sosyal mesafe kuralını bir defa daha çiğneyen Bolsonaro, maske takmazken sık sık öksürdü. Bir aracın üzerinden göstericilere hitap eden Bolsonaro "Ben buradayım çünkü sana inanıyorum. Sen de Brezilya'ya inandığın için buradasın" ifadelerini kullandı. "Ülken için savaşmalısın" diyen Bolsonaro "Demokrasiyi ve bizim için en değerli olanı, özgürlüğümüzü garanti edebilmemiz için gerekli olanı yapmak için başkanınıza güvenin" şeklinde konuştu. Bolsonaro, salgınla mücadele için halka "evde kal" çağrısı yapan Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta'yı da görevden almıştı. Brezilya'da koronavirüs sebebiyle 2 bin 462 kişi hayatını kaybederken ülke genelinde 38 bin 654 virüs vakası bulunuyor.
'Korona küçük bir grip' dedi, protestoya katıldı
21.04.2020 - 03:27 | Son Güncelleme: 21.04.2020 - 03:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüsü ciddiye almayan ve "küçük bir grip" olduğunu ifade eden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, başkent Brasilia'da eyalet valileri tarafından uygulanan karantinanın kaldırılmasını talep eden protestocular tarafından düzenlenen gösteriye katıldı.
Etiketler : brezilya,brezilya koronavirüs,
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