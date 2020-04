Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs pandemisi ile ilgili olarak "En kötüsü henüz gelmedi. SARS ve MERS'te olduğu gibi çok büyük bir katil. Bunun çok tehlikeli bir kombinasyonu var” dedi. Özellikle bazı Avrupa ülkelerinin kısıtlayıcı önlemleri gevşetmeye başlamasından sonra WHO direktörü, “Bu trajediyi önleyelim. En kötüsü daha gelmedi. Birçok insanın hala anlamadığı bir virüs” açıklamasını yaptı.



ABD Başkanı Donald Başkan Trump’ın, Çin’i hastalık hakkında raporları saklamakla suçladığı ortamda WHO Direktörü Ghebreyesus ABD'nin koronavirüs hakkında zamanında uyarıldığını söyledi. İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan WHO genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) 15 personelin ocak ayından bu yana WHO’da geçici olarak görev yaptığını belirten Ghebreyesus, "ABD’nin CDC personeline sahip olması gizli hiçbir şey olmadığı anlamına gelir. Tüm ülkeler gibi ABD’de ilk günden itibaren anında bilgi aldı" açıklamasını yaptı.



Öte yandan 17 Nisan'da WHO’nın Afrika acil operasyonlar yöneticisi Michel Yao, bu kıtada koronavirüsün Ebola'dan daha kötü olabileceğini açıklamıştı. Afrika’daki ölüm oranının 10 milyon olabileceğini iddia etmişti.