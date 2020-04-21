İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 88 artarak 5 bin 297'ye yükseldi.
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi
21.04.2020 - 13:09 | Son Güncelleme: 21.04.2020 - 13:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 88 artarak 5 bin 297'ye yükseldi.
Etiketler : İran,
698272 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/698272.aspx
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