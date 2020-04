Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi. ABD Senatosunda bugün, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, küçük işletmeler ve sağlık merkezlerine destek ve daha fazla test yapılması amacıyla sunulan 484 milyar dolarlık ek bütçe tasarısını kabul ettiğini anımsatan Trump, bu gelişmeden dolayı gururlu olduğunu belirtti.

Tasarının, büyük ihtimalle yarın Temsilciler Meclisinde oylanacağını ve bir sonraki aşamada onay için kendi önüne geleceğini kaydeden Trump, tasarıyı, masasına gelir gelmez onaylayacağını kaydetti.

TRUMP, YARDIM PAKETİNDEN ALDIĞI PARAYI HARVARD'DAN GERİ İSTEYECEK

Trump ayrıca bir önceki ek bütçeden Harvard'ın 9 milyon yardım almasının ardından yaşanan tartışmalara dikkati çekerek, "Bu parayı Harvard'dan geri isteyeceğim. Harvard bu parayı geri ödeyecek. Bu parayı hiç almamaları gerekirdi." yorumunda bulundu.

ABD'de Kovid-19 ile mücadeleyi başarıyla yürüttüklerini savunan Trump, "Dünyadaki diğer ülkeler arasında, Kovid-19 ölüm oranı en düşük seviyede olan ülkelerden biriyiz. Tünelin sonunda gerçekten ışık görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ekonomisini yeniden faaliyete açmak için adımlar attıklarını kaydeden Trump, "20 eyalet salgından çok etkilenmedi ve bu eyaletler ekonomilerini yakın zamanda açmaya hazırlanıyor. Ülkemizdeki insanlar bir an önce işine geri dönmek istiyor." ifadelerini kullandı.

"AMERİKALI ÇALIŞANLARIN YERİNE GÖÇMENLERİ YERLEŞTİRMEK YANLIŞ OLUR"

Birçok Amerikalının Kovid-19 ile mücadele döneminde işsiz kaldığını ve devlet olarak bu insanların işini koruma görevleri olduğunu belirten Trump, dün akşam Twitter üzerinden yaptığı "ABD'ye göçü askıya alacak bir kararname imzayacağım" paylaşımına da şu sözlerle açıklama getirdi:

"ABD'ye göçmen kabulünü geçici süreliğine durduran bir kararname imzalayacağım. Göçmen kabulünü durdurarak, istihdamda Amerikalılara öncelik vermiş olacağız. Amerikan ekonomisi tekrar faaliyete geçtiğinde bu önemli bir konu olacak. Amerikalı çalışanların yerine göçmenleri yerleştirmek yanlış olur. Bu durum, 60 gün sürecek. Daha sonra yeniden değerlendirme yapacağız ve o dönemin ekonomik şartlarına bağlı olarak, gerekirse bu süreyi uzatacağız. Bu kararnamenin kapsamında sadece ABD'ye yerleşmeyi planlayan kişiler, başka bir deyişle green card (yeşil kart) sahibi olanlar olacak."

Söz konusu kararnameyi yarın imzalayacağını belirten Trump, ABD'ye belirli dönemler için gelen işçilerin bu durumdan etkilenmeyeceğini kaydetti.

Öte yandan Trump, hangi durumda ABD'nin tekrar göçmen kabulüne başlayacağına ilişkin detay vermekten kaçındı.

TRUMP, NEW YORK'A GÖNDERİLEN HASTANE GEMİSİNİ GERİ ALACAK

Bugün New York Valisi Andrew Cuomo ile de görüştüklerini kaydeden Trump, New York'un test kapasitesinin artırılması konusunda birlikte çalışacaklarını vurguladı.

Trump, New York'taki hastane kapasitesinin artırılması için bir hastane gemisi gönderdiklerini anımsatarak, "Cuomo'ya bu gemiyi, ihtiyacı olan başka yerlere göndermek için Virginia'ya geri getirip getiremeyeceğimizi sordum. Bunu yapabileceğini söyledi. Mümkün olan en kısa sürede gemiyi geri getireceğiz ve önemli olduğunu düşündüğümüz başka bir görev için hazırlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

FDA, EVDE YAPILABİLEN COVID-19 TESTİNİ ONAYLAYACAK

ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) bu gece, evde yapılabilen bir Kovid-19 testi için onay vereceğini kaydeden Trump, "Bu testi evde yapabilirsiniz. Doğruluk oranı yüksek. Birçok eyalette doktorların yönlendirmesi ile bu testler evde yapılabilecek." dedi.

Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un sağlık sorunları yaşadığı ve durumunun kötü olduğuna yönelik Amerikan medyasında çıkan haberlere ilişkin de "Ne olduğunu bilmiyoruz. Kim ile iyi bir ilişkimiz vardı. Şu anda söyleyebileceğim tek şey, ona iyilik diliyorum." ifadelerini kullandı.

BU VİRÜS GÜNÜN BİRİNDE TAMAMEN GİTMİŞ OLACAK

Virüs salgının gelecek dönemde tekrar ortaya çıkabileceği iddialarına ilişkin Trump, "Bu virüs günün birinde tamamen gitmiş olacak. Ama o güne kadar birbirinizden uzak durun, sosyal mesafeyi koruyun." uyarısında bulundu.

İnsanların bir an önce işlerine geri dönmek istediklerini vurgulayan Trump, "Daha önce kimse sosyal mesafe diye bir şey duymamıştı. Bu ne demek? Her 15 dakikada elinizi yıkayın diyoruz. Bunun anlamı ne?" diye konuştu.